В ИТМО разработали ранозаживляющие нановолокна

В научно-исследовательском центре биоинженерии Университета ИТМО создали ранозаживляющие нановолокна на основе гилауруновой кислоты. В нее внедрили биологически активные вещеста, куркумин и усниновую кислоту. Волокна были сформированы при помощи формирования полимерных волокон под действием электрического напряжения тока.

Компоненты волокон дают противоонкологические, противовоспалительные и антиоксидантные свойства, а также антисептический и анастезирующий эффект, будучи полностью безопасными для здоровья человека. Их можно будет применять в медицине для лечения меланомы, ожогов, язв и экземы. В дальнейшем их можно будет использовать при создании искусственных тканей и органов.

В течение двух лет нановолокна будут испытаны на клеточных и животных моделях, после чего проект будет завершен.