Студент из Австралии доказал, что путешествовать во времени возможно

Молодой ученый утверждает, что мы можем перемещаться во времени, не нарушая при этом баланс. Для того, чтобы совершать путешествия во времени требуется прибегнуть к принципу физика Новикова. В таком случае путешественник во времени не будет подвержен парадоксу времени и не будет иметь возможности влиять на события, которые уже давно произошли. Именно изменения прошлого являются одной из главных опасностей, которые учитывают и которых остерегаются ученые, допуская возможность путешествий во времени.

По словам австралийского студента, для человека, перемещающегося во времени, события прошлого всегда будут происходить в порядке, который приводит к будущим действиям. То есть даже если путь от прошлого к будущему претерпит изменения, это никак не скажется на итоге.