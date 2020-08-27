В Гатчине представили новый зимовочный комплекс для полярников

27 августа в Гатчине на площадке Опытного завода строительных конструкций провели контрольную сборку нового модульного зимовочного комплекса. Он предназначен для полярников, работающих в Антарктиде, на научной станции «Восток», единственной, принадлежащей там России.

Решение о создании нового зимовочного комплекса было принято еще год назад. Новый комплекс состоит из 5 модулей общей площадью 2,5 тысяч квадратных метров. Он содержит в себе жилые зоны, помещения для отдыха, лабораторий, гаража и электростанции. Комплекс помещается на нескольких этажах. Его высота 17 метров, общий вес составляет 3 тысячи тонн.

Первые части модулей отправятся на «Восток» в 2021 году.