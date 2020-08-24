Петербургский «Политех» запатентовал малогабаритный электромобиль

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого получил патент на изобретение небольшого электромобиля, предназначенного для поездок в черте города. Заявку одобрил Роспатент.

Заказ на разработку электромобился поступил из Министерства науки и высшего образования. Над электромобилем работали специалисты «Центра компьютерного инжиниринга» подконтрольного центру «Новых производственных технологий» (НТИ) СПбПУ. Заявление на патент было подано в конце 2019 года.

Разработка может заинтересовать различные службы доставки. Однако в ближайшее время ввести электромобиль в эксплуатацию будет сложно, поскольку в Северной столице пока что недостаточно станций подзарядки для таких машин — всего 63. Возможно, проблему подзарядки решит использование съемных аккумуляторов.