Петербургский «Политех» запатентовал малогабаритный электромобиль
© Фото: Pixabay.com
Он предназначен для поездок в городских условиях.
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