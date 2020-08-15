Трансгенные мыши помогли с лекарством от деменции

Трангсенные мыши, созданные в России, помогли в исследовательской работе, посвященной поиску лекарства от деменции.
Ранняя форма деменции развивается в связи атрофией отделов мозга, вызываемой гибелью нейронов в лобных и височнхых долях. Для того, чтобы разработать новые методы борьбы с деменцией, ученым необходимо анализировать молекулярные механизмы заболеваний. Трансгенные мыши помогли этому: в их нервной системе специалистам удалось синтезировать необходимые белки. Мутатный белок FUS может быть устранен с помощью систем естественной защиты двигательных нейронов, что удалось установить ученым в ходе работы.