Команда Илона Маска вживила обезьяне чип для видеоигр

Neuralink успешно вживил в мозг обезьяны чип, позволяющий ей «силой мысли» играть в видеоигры. Об этом рассказал в ходе онлайн-презентации основатель Tesla и SpaceХ Илон Маск.

Имплант небольшого размера и провода в нем крошечные, пояснил Маск, добавив, что обезьяна счастлива и что для нее созданы все условия.

Планируется, что в будущем она будет играть в видоигры с помощью чипа со своими собратьями, как выразился Маск, "в интеллектуальный пинг-понг".

Пока презентация состояла только из описаний самого бизнесмена, однако вскоре будет опубликовано видео обезъяны, играющей с компьютером "силой мысли".

Ранее Neuralink успешно вживил свинье чип для подключения мозга к компьютеру. В ходе презентации свинье давали еду, демонстрируя возможности чипа.