Ученые выяснили, как выглядели древние европейские деньги

Бронзовые полоски были валютой Европы пять тысяч лет назад. К такому выводу пришли исследователи из Лейденского университета в Нидерландах.

В поле зрения археологов попали более 5 тыс. древностей из сотни кладов в Центральной Европе. Бронзовые полоски обнаруживали на территории Чехии, Словакии, Польши, Германии. Они оказались очень похожи.

Также обмен совершали с помощью колец-браслетов и лезвий топоров - их использовали вместо денег.

В конце бронзовой эпохи начали появляться артефакты из золота, которое пришло на смену бронзовых денег.

Отметим, что первые деньги Киевской Руси – гривны – также не были привычными для нас монетами. Они были серебряными украшениями для сбруи лошадей, которые можно было в то же время использовать как валюту.