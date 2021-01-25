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SpaceX запустил на орбиту 143 спутника

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© Фото: pixabay.com

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Это рекордное число аппаратов, доставленное одной ракетой.

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с рекордным количеством спутников. Как пишет "Лента", всего было запущено 143 аппарата, включая Starlink, Planet, Swarm Technologies.

Вес оборудования составил 200 кг. Стоимость составила около миллиона долларов.

Ракету запустили на сутки позже, чем планировалось, из-за неблагоприятных погодных условий.

Предыдущий рекорд по числу спутников был поставлен Индией. В 2017 году ракета PSLV-C37 вывела на орбиту 104 малых спутника.

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