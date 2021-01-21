Подсветка в телефоне поможет найти скрытую камеру наблюдения

Вероятность размещения записывающих устройств в номерах отелей, съемных квартирах и офисах не очень высока, однако если вы сомневаетесь, то можно проверить помещение. Об этом рассказал в интервью "Прайму" директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, особого внимания требуют картины, игрушки, датчики дыма, необычные предметы, например электроприборы.

В обнаружении камеры может помочь фонарик - карманный или в телефоне. Если пройтись с ним по комнате в темноте, то в тех местах, где возникли блики, могут располагаться камеры.

Если есть возможность, в обнаружении слежки помогут современные технологии. Например, есть приложения, которые ищут все устройства, подключенные к интернету. Таким устройством будет и камера видеонаблюдения.

Также существуют детекторы электромагнитного излучения, которые ищут скрытые приборы.