Американский ученый рассказал "квантовую теорию" перемещения души после смерти

Душа человека попадает в параллельные миры после смерти с помощью "квантовой телепортации". Такой теории придерживается американский врач, теоретик биоцентризма, профессор Института регенеративной медицины в Медицинской школе Университета Уэйк Форест Роберт Поль Ланц.

Его предположения активно обсуждались в сети около пяти лет, вызывая жестокие споры.

По мнению Ланца, в пользу его теории говорит закон сохранения энергии. Как пояснил ученый, душа человека – вырабатываемая человеческим мозгом энергия – после смерти своей телесной оболочки должна куда-то переместиться. Кроме того, все больше физиков склоняются к тому, что верна квантовая теория "многих миров", "многих вселенных".

Таким образом, Ланц считает, что душа никогда не умирает.

Пока теория Ланца не получила научного подтверждения, хотя он проводил некоторые эксперименты с фотонами.