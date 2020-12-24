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Ученые из России создали оптический зонд для диагностики рака печени

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© Фото: pixabay.com

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Российские ученые разработали новый способ диагностирования новообразований в печени. Уникальность метода в том, что он основан на оптических технологиях. Свет поступает к тканям печени через специальный тонкоигольный зонд. С его помощью врачи получают сигналы отражения и флуоресценции. На основе этих данных и ставится диагноз. Такой подход позволяет более точно увидеть опухоль, оценить ее размеры и структуру. Диагноз можно ставить без дополнительных обследований и назначать лечение как можно раньше, даже если у пациента только подозревают злокачественное образование. Работа опубликована в журнале Scientific Reports. Исследование поддержано Российским научным фондом.

Почему печень так важна?

Печень – это самая большая железа организма. Вовлеченность печени в различные процессы, протекающие в организме, объясняет внимание, которое обычно уделяется поддержанию ее здоровья, и опасность заболеваний, связанных с ней. У органа есть три основные функции. Первая – метаболизм, или проще говоря, обмен веществ. Это набор химических реакций, которые возникают в живом организме для поддержания жизни. Еще печень отвечает за детоксикацию: в ней происходит обезвреживание различных токсинов и бактерий, после чего продукты их распада выводятся почками. Кроме того, в печени создается желчь. Она участвует в переваривании жиров, усвоении витаминов, стимулирует работу кишечника.

Проблему не распознать сразу

Первичный рак печени является одной из ведущих причин смерти от онкологических заболеваний во всем мире. Как и многие другие виды рака, часто он не проявляется на ранних стадиях, диагностика обнаруживает опухоль позже. Проблему поздней диагностики ухудшает то, что широко рекомендуемые стандартные скрининговые тесты на рак печени до сих пор не разработаны. Поэтому людям с семейным анамнезом этого заболевания или другими факторами необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Симптомы такого рака схожи с признаками других типов доброкачественных инфекций или заболеваний печени. Человек может попросту упустить критический момент, когда его жизнь еще можно спасти. Опухоль может незаметно расти до момента, пока не станет слишком поздно.

«Все началось с обычного кашля»

Заподозрить у себя рак печени не так легко, ведь на первичные симптомы – усталость, слабость, потеря аппетита – загруженные ежедневными заботами люди не всегда обращают внимание. А иногда все может начаться с обычного кашля. Так и произошло с известной теннисисткой Еленой Балтача. Бывшая британская теннисистка номер один скончалась от рака печени в возрасте 30 лет. Балтача узнала, что у нее рак печени в середине января 2014 года, через два месяца после ухода из профессионального тенниса и всего через несколько недель после свадьбы.

Однако еще до бракосочетания теннисистку мучал непроходящий кашель и высокая температура, которая поднималась ни с того ни с сего. Елена посетила немало докторов, но никто тогда не связал эти симптомы с проблемами с печенью. В январе 2014-го года у Елены начались сильные боли в правом подреберье. Проведя несколько обследований, врачи направили теннисистку к онкологу. Он и поставил ей страшный диагноз – рак печени.

Вскоре состояние молодой теннисистки начало стремительно ухудшаться, и Елену пришлось госпитализировать. Когда родители приехали её навестить, то правда о состоянии дочери вскрылась. По словам врачей, болезнь уже зашла слишком далеко, Балтача требовалась срочная пересадка печени. Однако ситуация осложнялась тем, что у Елены, ко всему прочему, не работал желчный пузырь, а в Великобритании при такой патологии оперировать пациентку никто не брался. Семья Балтача приняла решение – лететь в Америку. В конце апреля 2014-го года состояние Елены резко ухудшилось. По словам докторов, счет шел на дни. Было принято решение как можно скорее доставить Лену домой, в Ипсвич. Четвертого мая 2014-го года сердце теннисистки остановилось. Ей было всего тридцать лет.

Легендарная теннисистка Серена Уильямс написала в Твиттере: «Мои молитвы, мысли, забота и любовь обращены к семье Елены Балтача. Я глубоко сожалею о вашей потере».

Уникальная разработка российских ученых

Золотой стандарт подтверждения рака – биопсия, она бывает двух видов и отличается размерами иглы. При толстоигольной биопсии ее диаметр составляет более 1 мм, при тонкоигольной – менее 1 мм. Несмотря на то, что при использовании более тонкой иглы печени наносятся минимальные повреждения, этот метод диагностики нельзя назвать идеальным. Вероятность того, что тест даст ложноотрицательный результат и заболевание не будет выявлено, достигает 10%. При использовании толстых игл велик риск тяжелых осложнений из-за грубого вмешательства в работу органа. Одно из перспективных направлений в поиске нового метода диагностики – применение оптических технологий.

Ученые из Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева разработали новый метод оптической биопсии. При таком исследовании используется оптический зонд, его диаметр – всего 1 мм. Новый метод можно применять в стандартной процедуре чрескожной пункционной биопсии печени. Сама по себе процедура проста: зонд фиксируется в обычной игле для биопсии, через него подается излучение и принимается сигнал от ткани.Ученые изучают сигнал и по нему определяют, есть в печени новообразование или нет. Опухоль поглощает свет, а здоровые ткани, наоборот, отражают.

Авторы работы провели экспериментальные испытания своего зонда. На первом этапе исследований они протестировали его на подопытных мышах с опухолями печени. Ученые оценили состояние пораженных опухолью тканей и сделали вывод: новый подход эффективен. На втором этапе проводились клинические исследования уже с участием людей в Орловской областной больнице. Авторы изучали показатели 20 пациентов с новообразованиями печени. Результаты, которые учёные получили с помощью оптического зонда, подтверждались данными других методов диагностических исследований. Это окончательно подтвердило эффективность нового подхода.

Новая технология спасет тысячи жизней

Разработанная экспериментальная система предназначена для клинических исследований и уже доказала свою совместимость с существующими методами чрескожной биопсии печени. Кроме того, ученые смогли создать метод, который можно использовать и в малоинвазивной хирургии. Во время проведения процедуры можно получать не только информацию о состоянии исследуемых тканей, но и процессах в организме человека в реальном времени. В своем исследовании ученые отметили, что это представляет большой интерес в клинической практике: биопсия остается ценным диагностическим методом, однако предлагаемый подход можно использовать для получения информации о состоянии органа до взятия образца ткани. Это снижает количество ложноотрицательных биопсий до минимума.

Автор: Никифорова Анастасия

Источник: https://sciencemon.ru/office/org/blog/258163/

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