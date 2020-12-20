Жители России смогут увидеть великое соединение Юпитера и Сатурна

В день зимнего солнцестояния россияне смогут наблюдать великое соединение Юпитера и Сатурна. Об этом, как пишут РИА Новости, рассказал астроном Александр Якушечкин.

По его словам, это будет эффектно зрелище. Планеты будет разделять всего 6 угловых минут, однако с Земли будет казаться, что планеты слились в одну огромную двойную звезду.

Для широты Москвы явление можно будет наблюдать около получаса после 17:35.

Само слияне будет видно невооруженным глазом, если позволит погода, однако чтобы увидеть кольца Сатурна, лучше все же смотреть в телескоп. Искать его стоит на юго-западе.

Расстояние между двумя планетами уменьшается примерно каждые 20 лет, но их максимальное сближение является редким явлением. В следующий раз оно произойдет в марте 2080 года.