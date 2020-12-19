Корейцы создали самовосстанавливающийся материал для экранов смартфонов

Ученые из Южной Кореи разработали защитный слой для экрана смартфонов, который сможет восстановиться самостоятельно, если экран разбили.

Специалисты разработали особый материал, который содержит микроскопические капсулы с льняным маслом на основе полиимида и силикона. Масло же используется для консервирования предметов искусства, так как твердеет при комнатной температуре.

Если экран разобьется, капсулы лопнут и восстановят целостность экрана.

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