На МКС подходят к концу резервы воздуха

Резервы воздуха на Международной космической станции (МКС) подходят к концу из-за утечки. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил представитель ЦУП в ходе переговоров с экипажем.

Проблему с утечкой воздуха нужно оперативно решить, отметили в ЦУП.

По данным специалистов, утечка находится в какой-то части переходного отсека модуля "Звезда", однако неясно, где именно.

Представитель ЦУП предположил, что, возможно, с ущербом для работы экипажа, однако и с экономией воздуха придется держать переходный отсек закрытым почти все время.

Модуль "Звезда" является российским сегментом станции.

О проблемах на МКС стало известно еще в конце августа. Пока микроутечку воздуха не смогли обнаружить. При этом на модуле нашли трещину длиной около 4 см, однако, по данным специалистов, она не является причиной утечки кислорода.