Ученые предсказали следующее массовое вымирание

Массовые вымирания наземных животных, в том числе земноводных, рептилий, млекопитающих и птиц, происходят примерно каждые 27 млн лет. К такому выводу пришли ученые из США.

Они провели исследование, которое показало, что такая гибель всего живого совпадает с падением на Землю крупных астероидов или геолого-сейсмическими процессами.

Как напомнили ученые, 66 млн лет назад две трети всех видов живых существ на суше и в морях, включая динозавров, внезапно вымерли. Новое исследование показало, что вымирания происходят одновременно на суше и в океанах и происходит циклично.

Отмечается, что причиной катастроф могли быть как космические явления, так и внутриземные. Все восемь массовых вымираний на суше и в океанах совпали по времени с извержениями базальта. Они, вероятно, сопровождались ледниковыми периодами, кислотными дождями, разрушением озонового слоя и повышением уровня радиации.