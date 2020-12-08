Ученые из Петербурга нашли "суперпредков" на побережье Мертвого моря

Природные циклофосфаты, возможно, являющиеся основой возникновения жизни на Земле, обнаружили исследователи из СПбГУ на берегу Мертвого моря. Согласно одной из версий, эти молекулы могли образоваться в очагах геотермальной активности, а также во время метеоритных дождей миллиарды лет назад, пишет "ПД".

Фосфор входит в состав РНК, ДНК и клеточных мембран. А на берегу моря петербургские специалисты обнаружили довольно активные фосфорсодержащие соединения, которые часто распространены в промышленности, однако никогда ранее в природе замечены не были.

Как полагают ученые, эти соединения могут быть причиной появления первичной жизни на нашей планете.

Возможно, раньше фосфидов на Земле было гораздо больше, что позволило происходящим реакциям запустить зарождение жизни.