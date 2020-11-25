Ученые обнаружили новые полезные свойства какао

Питье какао приводит к повышению когнитивных функций. Такие выводы сделали британские ученые, пишет ТАСС.

Так, популярный напиток позволяет организму гораздо эффективнее избавляться от углекислого газа. Также улучшается уровень снабжения различных тканей кислородом.

Исследователи использовали в экспериментах функциональную инфракрасную спектроскопию. С помощью этого процесса они проверяли насыщение крови в лобной коре головного мозга кислородом. Эта часть нашего мозга играет ключевую роль в планировании, принятии решений и определении поведения человека.

В какао присутствуют флавонолы. Возможно, именно эти вещества позволили увеличить насыщение тканей кислородом у добровольцев в три раза.

Они решали когнитивные тесты на 11% быстрее, чем без какао.