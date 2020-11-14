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Ученые: Прекращение выбросов уже не спасет климат

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© Фото: pixabay.com

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Климатические изменения будут продолжаться инерционно.

Норвежские ученые сделали модель, показывающую последствия сокращения антропогенных выбросов парниковых газов. Результаты показали, что даже если выбросы сократить до нуля, рост температур будет идти еще сто лет, пишет РИА Новости.

Модель основана на наблюдениях климата с 1850 года. На основе собранных данных ученые спрогнозировали климат на планете на несколько столетий вперед.

По позитивному сценарию, выбросы достигнут максимума в 2030-м год, а упадут до нуля к началу следующего века. При этом к 2500 году глобальная температура будет на три градуса выше, чем в 1850 году, а уровень моря выше на 2,5 м.

Также ученые рассчитали, что будет, если прекратить выбросы уже сейчас. Модель показала, что глобальные температуры будут расти около ста лет из-за инерционности глобальной климатической системы и самоподдерживающегося таяния арктических льдов и вечной мерзлоты.

Чтобы предотвратить повышения температуры и уровня моря сейчас, нужно свести к нулю все выбросы, а также удалять из атмосферы каждый год не менее 33 гигатонн углекислого газа, утилизируя его (таких технологий пока не существует).

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