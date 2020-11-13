Комиссия НАСА рекомендует пока не привозить образцы с Марса

Независимая группа экспертов НАСА рекомендовала повременить с возвратом на Землю образцов с Марса. Как пишут AstroNews, миссия стартовала в июле текущего года.

Марсоход Perseverance соберет и будет хранить образцы породы и почвы Красной планеты. А на нашу планету их вернут не ранее 2031 года. В это время состоятся миссии НАСА в сотрудничестве с ЕКА.

Группа экспертов привела десятки доводов в пользу отложенного времени доставки образцов с Марса. Среди них и технические проблемы, и финансовые. В частности, стоимость доставки образцов может вырасти с 3 млрд долларов до 4,4 млрд.

Однако работы над проектом продолжатся прежними темпами, несмотря на возможную отложенную доставку проб.