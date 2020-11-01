Ученые сообщили об открытии новой смертельной болезни VEXAS

Международная группа ученых обнаружила новое смертельное заболевание. Она получила название VEXAS - эта патология приводит к возникновению тромбов в организме человека.

Как уточнили специалисты, в 40% случаев заболевание заканчивается летальным исходом.

Болезнь объединяет несколько воспалительных синдромов, которые медики раньше не связывали с друг другом. Так, воспалительный процесс у больных VEXAS может затрагивать легочную и хрящевые ткани. На данный момент известно лишь о 50 пациентах с этим заболеванием, однако заболевших может быть и больше.

VEXAS, отметили исследователи, вызывают генетические мутации в Х-хоромосоме. Все обнаруженные заболевшие - мужчины.

Отмечается, что никакие виды лечения пока не вызвали реакции у заболевших. Предполагается, что возможным решением может стать пересадка костного мозга или генная терапия.