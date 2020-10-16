Ученые обнаружили, что коровы предпочитают живых людей

Австрийские ученые выяснили, что общение с человеком расслабляет коров. Как пишет N+1, исследователи погладили 28 домашних коров, сопровождая движения спокойной речью.

В результате таких действий парнокопытные закрывают глаза, опускают уши.

Во время исследования экспериментаторы при поглаживаниях молчали, говорили спокойно или включали запись голоса. При вокальном сопровождении ласка больше расслабляла коров. Кроме того, запись голоса оказывала менее успокаивающее воздействие - живая речь "нравилась" коровам больше.

Кроме того, ученые увидели реакцию расслабления - опущенные уши и вытянутая шея, что характерно для спокойного состояния коровы, а также для процесса груминга между животными.