Канадские специалисты создали самую быструю видеокамеру для съемки фотонов

Группа ученых из Канады создала ультрафиолетовую камеру, которая способна регистрировать фотоны в режиме реального времени.

По данным специалистов, они использовали технологию сжатой сверхбыстрой фотографии, которую при помощи компьютера можно преобразовать в видеоряд, реконструировав со специальным алгоритмом.

Камера снимает настолько быстро, что может уловить даже фотоны, которые видны в диапазоне ультрафиолета.

Аппарат может запечатлеть объекты, движущиеся с огромной скоростью.

В дальнейшем ученые хотят использовать технологию искусственного интеллекта для улучшения процесса снимка.