Ученые обнаружили у человека гены регенерации глаза

В глазах человека есть ген, который позволяет регенерировать ткани, однако в процессе эволюции он был «выключен». К такому выводу пришли ученые из Университета Хопкинса (США).

Нейробиологи предположили, что у нас есть ген, подобно рыбьему, который может отвечать за регенерацию сетчатки глаза.

Например, рыбка-зебра способна восстанавливать свои глаза после травм, а у человека около 70% генома схож с геномом этой рыбы. При сравнении генома, ученые обнаружили, что у человека такж есть кусочек, отвечающий за регенерацию сетчатки глаза.

Впрочем, как "включить" работу этого гена, пока неясно.

Дело в том, что люди и данный вид рыб имеют 70% общих генов, включая тот самый, который отвечает за восстановление глаза.