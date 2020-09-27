Студент из Австралии доказал возможность путешествий во времени

Путешествие во времени теоретически возможно. Математическую модель создали исследователи Университета Квинсленда.

Ученые пришли к выводу, что если знать текущее положение и скорость объекта, падающего под силой тяжестью, то можно рассчитать, где он будет находиться в определенное время.

Пока не существует единой теории, которая бы объединила теорию относительности с классической физикой, однако доказательства обеих теорий можно наблюдать в мире.

Как предполагают в австралийском университете, при путешествии во времени вы не можете сделать ничего, что могло бы вызвать парадокс (отправиться в прошлое и изменить что-то, чтобы исправить будущее). События, считают физики, просто будут подстраиваться так, чтобы быть логически согласованными с тем, что произойдет в будущем. Например, если вы предотвратите заражение нулевого пациента коронавирусом, то можете сами стать нулевым пациентом и пандемия все равно начнется.

По словам ученых, они открыли несколько новых математических процессов, которые показали, что как ни старайся создать парадокс, события всегда будут приспосабливаться сами, чтобы избежать нарушения принципа причинности.