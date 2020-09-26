Компьютер определил уровень одиночества, слушая людей

Американские ученые создали программу, которая может анализировать речь людей и определять по ней уровень одиночества.

По данным другого исследования, одиночество является более серьезным фактором риска преждевременной смерти, чем ожирение. Несмотря на это, до сих пор не было объективного метода оценки уровня одиночества.

Ученые проанализировали 80 пожилых людей, которые ранее заполнили опросники об уровне одиночества. После прохождения теста с каждым испытуемым проводилось длинное интервью. Позже его расшифровали и проанализировали с помощью системы обработки естественного языка. Помимо выявления одиночества у испытуемых, система выявила различия в том, как мужчины и женщины говорят об этом чувстве.

Нейросеть смогла качественно предсказать одиночество субъекта с точностью до 94%. Как полагают ученые, признаки "речи одинокого человека" можно использовать в будущем для наблюдения за самочувствием пожилых людей.

Ранее по речи научились диагностировать депрессию.