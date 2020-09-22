Ученые: Недостаток витамина Е у беременных приводит к патологиям плода

На ранних сроках беременности ключевую роль в формировании мозга и нервной системы эмбриона играет витамин Е. Об этом сообщили американские биологи, проводившие эксперименты на рыбках данио.
Эмбрионы, которых вынашивали матери с дефицитом витамина Е, имеют деформированный мозг и нервную систему, большинство из них после рождения умирают в течение суток.
Выбор этого вида рыб неслучаен - они имеют значительное сходство с людьми на генетическом, молекулярном и клеточном уровнях.
Беременным нужен витамин Е и другие элементы. Этот витамин содержится в растительном масле, семечках, оливках, орехах и авокадо.
Отмечается, впрочем, что действие элементов витамина Е пока изучено недостаточно.