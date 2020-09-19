Объяснено большое количество синего цвета в природе

Ученые разработали компьютерную модель, которая объясняет, почему самые яркие матовые структурные цвета в природе почти всегда являются синими и зелеными. По данным специалистов из Великобритании, эти цвета - пределы в видимом световом спектре, пишет "Популярная механика".

Существует два способа передачи цвета: при помощи пигментных веществ и за счет отражения световых волн микроскопическими структурами.

Британцы пытались выяснить, как создать экологичную матовую краску. Отмечается, что синие и зеленые тона не требуют добавления токсичных красителей и пигментов.

«Однако сначала нам нужно понять, каковы ограничения при воссоздании этих типов цветов, прежде чем станет возможным какое-либо коммерческое применение».

В «структурном случае» сам фактический цвет (синий, зеленый, красный и т. п.) определяет наноразмерная структура поверхности. Например, на павлиньих перьях цвет может быть переливающимся. Это зависит, в случае с павлинами, от кристаллической структуры волосков перьев.

С другими же структурами можно получить матовый цвет, который не меняется из-за неупорядоченности. В природе это явление наблюдается только при получении синих и зеленых оттенков.

С помощью компьютерной модели ученые выяснили, что структурно красный, желтый и оранжевый являются труднодостижимыми цветами.

Возможно, поэтому в природе яркие матовые красные тона создаются с использованием природных пигментов, а не структурного цвета.