В янтаре нашли сперму возрастом 100 млн лет

Учёные обнаружили самый старый из известных образцов спермы животных. Его возраст оценивается в 100 млн лет. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Эксперты нашли кусок янтаря, в котором были заключены десятки мелких ракообразных остракод. Ученым попались образцы с мягкими тканями, включая интимные органы самцов и самок в беспрецедентных деталях.

Янтарь сохранил существ с такой высокой детализацией, что исследователи смогли увидеть сперму существ. Как отметили исследователи, животные только что завершили акт, после чего мгновенно погибли.

Интересно, что современные остракоды до сих пор спариваются примерно так же, а это означает, что механизм остаётся неизменным более 100 млн лет.

По данным учёных, это самые старые образцы спермы животных из когда-либо найденных.