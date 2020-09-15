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Ученые: Влияние вулканического пепла на климат недооценено

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© Фото: pixabay.com

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Пепел, который производит извергающийся вулкан, может на несколько месяцев накрыть часть поверхности Земли.

Вулканический пепел оказывает гораздо большее влияние на климат, чем предполагалось ранее. Об этом заявили ученые из США в журнале Nature Communications.

Ученые в своей работе рассматривали извержение вулкана Келут в 2014 году на индонезийском острове Ява. По их данным, вулканический пепел может оставаться в воздухе в течение нескольких месяцев и дольше, в зависимости от силы и долготы извержения. Пепел держится в воздухе, закрывая солнце, мешает авиасообщению и влияет на погоду.

Исследователи увидели, что шлейф вулкана был насыщен крошечными и легкими частицами пепла, которые способны плавать в воздухе в течение длительного периода времени. Пепел может ускорить преобразование вулканических газов в атмосфере, которые приведут к затемнению и, возможно, охлаждению планеты. Также плавающий пепел может повредить озоновый слой.

Впрочем, истинное влияние пепла на климат еще требуется подробно изучить.

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