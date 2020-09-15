NASA: Фосфин может указывать на наличие жизни на Венере

Yеобходимо обратить пристальное внимание на Венеру после обнаружения на ней фосфина. Последний может указывать на существование определенных форм жизни на планете, заявил глава NASA Джим Брайденстайн в "Твиттере".

Фосфин, отметил он, является побочным продуктом анаэробной биологии.

Вещество было обнаружено в верхних слоях атмосферы планеты. Его вырабатывают бактерии, которым не нужен кислород для выживания. Возможно, бактерии действительно обитают в венериных облаках, но ядовитый газ может образовываться и другими путями.



Ожидается, что атмосферу Венеры лучше изучит российско-американская миссия «Венера-Д».