  • 10 Сентябрь 2020
USD 11.09.2020 75.5274 -0.5439
USD ММВБ 21:25 75.0725  
EUR 11.09.2020 89.3036 -0.2627
EUR ММВБ 21:25 88.9828  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Ученые определили особенность мозга религиозных людей

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Люди с определенной особенностью мозга зачастую становятся религиозными.

Люди со способностью подсознательно видеть неявные закономерности гораздо чаще становятся религиозными. Такой вывод сделали нейрофизиологи из США, пишет ТАСС.

Специалисты пытались понять, почему человек верит всверхъестественные вещи. Ученые наблюдали за мозговой активностью, а также за поведением добровольцев из разных стран, игравших в компьютерную игру на внимательность, которая позволяет оценивать, насколько хорошо люди умеют "видеть" скрытые закономерности и использовать интуицию.

Успешно игравшие добровольцы оказывались глубоко верующими людьми чаще других участников эксперимента.

Вероятно, отмечают американские нейрофизиологи, существует механизм, который объясняет, почему среди всех народов Земли существуют схожие представления о божественных сущностях.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Наука
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.09.20
    В чем польза тибетских сборов?
    17.08.20
    В следующем сезоне еврокубков будут действовать новые ограничения
    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?
    24.07.20
    Косметологическое оборудование: что выбрать для домашнего и профессионального ухода за лицом?
    23.07.20
    «Золотой мяч» отменён впервые в истории
    22.07.20
    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram