Ученые определили особенность мозга религиозных людей

Люди со способностью подсознательно видеть неявные закономерности гораздо чаще становятся религиозными. Такой вывод сделали нейрофизиологи из США, пишет ТАСС.

Специалисты пытались понять, почему человек верит всверхъестественные вещи. Ученые наблюдали за мозговой активностью, а также за поведением добровольцев из разных стран, игравших в компьютерную игру на внимательность, которая позволяет оценивать, насколько хорошо люди умеют "видеть" скрытые закономерности и использовать интуицию.

Успешно игравшие добровольцы оказывались глубоко верующими людьми чаще других участников эксперимента.

Вероятно, отмечают американские нейрофизиологи, существует механизм, который объясняет, почему среди всех народов Земли существуют схожие представления о божественных сущностях.