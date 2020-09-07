Ученые клонировали лощадь Пржевальского

Американские ученые клонировали лошадь Пржевальского, которая умерла около 40 лет назад. В августе на свет появился жеребенок Курт, точная копия жеребца, жившего несколько десятилетий назад.

Жеребенок родился и живет в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии.

Его удалось "сотворить" из гена лошади. который хранился с 1980 года в замороженном виде.

Это первое удачное клонирование за последние 17 лет.

Отметим, что лощадь Пржевальского была поставлена почти на грань вымирания. В России их разводят в Оренбургской области, в степных районах.