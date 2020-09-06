Ученые: Смартфоны ухудшают память

Использование любых мобильных телефонов негативно влияет на качество памяти. Об этом заявила врач-терапевтм Олеся Набокова, передает «Прайм».

По ее словам, постоянное фотографирование, "зависание" в приложениях, чтение новостей и даже использование навигации вызывают проблемы с запоминанием. Это связано с постоянным доступом к информации, которая свободно поступает в мозг. Если информация ограничена, запоминание происходит лучше, уточнила Набокова.

Дети, использующие смартфоны, хуже реагируют на световые и звуковые сигналы, у них больше ошибок при письме, хуже внимание и работоспособность.

При этом, подчеркнула эксперт, для долгосрочных выводов прошло слишком мало времени - люди очень недавно начали использовать такие гаджеты.

Кроме того, память можно восстановить, делая нехитрые упражнения - решая задачки или считая в обратном порядке.