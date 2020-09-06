Ученые обнаружили изменения в мозгу российских космонавтов, живших на МКС

Ученые из Европы и РФ впервые проследили, как длительные экспедиции на МКС сказывались на структуре мозга космонавтов. В исследовании участвовали девять членов экипажа станции.

Исследователи делали анализы с помощью обычных аппаратов МРТ и их диффузной разновидности, чтобы проследить процесс изменений.

Выяснилось, что количество белой материи и ее распределение в мозге членов экипажа не было одинаковым до и после путешествия. Наиболее заметны были эти изменения в мозжечке и передних областях мозга - сзади его стало меньше, а спереди наоборот больше.

Возможно, изменение количества белого вещества связано с тем, что центры движения и другие области нервной системы приспосабливаются к невесомости.

Спустя семь месяцев после возвращения все вернулось в норму, необратимых изменений не зафиксировано.