Установлен самый несчастливый возраст в жизни человека

Американские ученые выяснили, в каком возрасте человек проживает самый тяжелый и несчастливый период в жизни. Исследователи изучили данные жителей из 132 стран мира.

Самым беззаботным и радостным является возраст от 18 до 20 лет.

Жизнь становится дальше только хуже и достигает "дна" примерно в 47 лет. Что интересно, этот возраст называют люди из развитых стран.

В России период "несчастья" наступает раньше - примерно в 43 года. Такую же цифру называли жители Китая и Мексики.

Ощущение счастья постепенно возвращается после 60 лет. После достижения этой возрастной отметки пожилой человек снова начинает ощущать все краски жизни и в 70 возвращается к созерцанию мира.

По мнению ученых, подобные эмоции у людей зависят не от внешних факторов, а от биохимических процессов в организме и уровня гормонов. Хотя, конечно, нельзя полностью отрицать влияние внешних обстоятельств.