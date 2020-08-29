Илон Маск продемонстрировал свинью с чипом в голове

Инженер Илон Маск презентовал чип Neuralink, вживленный свинье. Также предприниматель раскрыл примерную стоимость чипирования людей.

Как передает РИА Новости, размер импланта - примерно 8 мм. Предполагается, что чип поможет в лечении различных болезней - паралич, эпилепсия, деменция, например.

Что касается цены, то в итоге Маск надеется придти к нескольким тысячам долларов вместе с операцией по установке чипа в мозг.

Что касается свиньи, то с чипом она ходит уже два месяца и чувствует себя прекрасно.

Пока у Маска нет разрешения вживлять имплант человеку.