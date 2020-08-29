Российский ученый назвал главные этапы старения

В жизни каждого человека три главных этапа старения: 45, 60 и 75 лет. Об этом рассказал "КП" геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв.

Так, отметка в 45 лет важна прекращением репродуктивной функции организма.

Далее, в 60 лет, замедляется регенерация тканей, а также способность клеток к делению. В этом возрасте могут появиться примерно три заболевания в хронической форме.

В 75 лет число хронических заболеваний может увеличиться вдвое. Внеклеточные структуры приходят в негодность.

Однако, конечно, для каждого организма изменения индивидуальны - все мы ведем разный образ жизни, по-разному питаемся. Кое-кто ведет активный образ жизни, а кто-то нет. Влияет и стресс, и экология, отметил Москалев.

Кроме того, хронические заболевания можно предотвратить своевременным лечением. Также академик напомнил об ограничении потребления вредных алкоголя и сигарет.