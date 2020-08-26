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Найдены каменные объекты древнее египетских пирамид

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© Фото: pixabay.com

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Находка была сделана археологами в Саудовской Аравии.

Каменные сооружения (мустатилы) в Саудовской Аравии, найденные три года назад, признали одними из самых древних памятников в мире. Как пишет "РГ", археологи за эти годы нашли сотни таких памятников разных размеров от 15 до 600 метров.

Каменные изваяния похожи на ворота с высоты, а вблизи представляют собой невысокие стены. Они датируются примерно 5000 годом до нашей эры и значительно старше египетских пирамид и Стоунхенджа.

По мнению специалистов, мустатилы представляли собой платформы с геометрическими узорами, уникальными и не похожими ни на что найденное ранее.

Возможно, они использовались в качестве ритуальных объектов или загонов для животных.

Самый крупный мустатил, обнаруженный к настоящему моменту, занимает площадь 22 тыс. кв. м.

7 тыс. лет назад климат в местах находок был более влажный, а сейчас там пустыня.

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