Невечная мерзлота: как тает Русский Север

В Заполярье в 2020 году очень жаркое лето - в середине августа около +20 градусов при климатической норме не более +10 градусов. На Таймыре отмечена температура, как в Москве, - +25 градусов. Такие погодные аномалии фиксируются впервые, пишут "Вести".

По данным ученых, на севере РФ температура растет более быстрыми темпами, чем в целом на планете. Площадь льдов в Арктике к 2020 году сократилась почти вдвое – с 7,5 до 4 млн кв. км. В Гренландии за почти минувшее лето в океан ушло 280 млрд тонн талого льда.

Аномально высокие температуры отмечены в якутском полюсе холода Верхоянске - около +40, на острове Мудьюг в Белом море - около +30. Таких температур здесь давно не видели.

На острове Врангеля в Ледовитом океане впервые в истории зацвел белокопытник.

На севере полуострова Канин метеорологи решили искупаться, так как прогрелась вода, а на Северной Земле полярники разгуливают в футболках. В обычный год температура на острове - около нуля.

Такие изменения влияют не только на людей, но и на местную флору и фауну. Ученые высказывают опасения за белых медведей, ведь им не на кого станет охотиться, если животные из-за таяния льда уйдут на острова и континент.