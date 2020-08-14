Ученые рассказали, почему вымерли шерстистые носороги

Ученые исследовали ДНК шерстистых носорогов, чтобы выяснить причину их вымирания. По новой теории, исчезновение этих животных не связано с охотой на них предков человека.

Вымирание шерстистого носорога в Сибири, возможно, было вызвано потеплением. Животное было приспособлено к холоду.



Носорог жил около 30 тыс. лет назад и уживался с человеком. Однако шерстистое млекопитающее больше было приспособлено к морозному климату.