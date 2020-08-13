В Петербурге запущено лазерное печатание деталей для кораблей

Ученые создали установку для лазерного выращивания деталей, которые можно будет применять в судостроении.

Как сообщает пресс-служба Смольного, для создания частей будут применяться порошковые материалы. Если необходим ремонт, установка сделает наплавку.

Технология не только позволяет работать со сложными геометрическими формами и высокопрочными материалами, она еще и существенно удешевляет процесс.



Аналогов у петербургской установки в мире нет, отметили в администрации северной столицы. Один из аппаратов отправили на верфи в Северодвинск, идет его установка и наладка.

В будущем установку можно будет применять и в других областях, где нужны сложные детали - в космической, промышленной и других.