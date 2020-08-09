В человеческой ДНК обнаружена необычная часть

Американские ученые обнародовали результаты анализа древних геномов неандертальцев, денисовского человека и Homo sapiens. Выяснилось, что в наших генах присутствует ДНК неизвестного архаичного вида, передает Phys.org.

По результатам исследования, 3% генома неандертальцев были приобретены в результате их скрещивания с какими-то более древними людьми. По подсчетам ученых, произошло это 200-300 тысяч лет назад. Это не совпадает с предполагаемым временем контактов между кроманьонцами и Homo neanderthalensis. Возможно, считают ученые, первые люди могли покинуть Африку значительно раньше, чем принято считать.

У денисовца был обнаружен 1% генома, полученный от неизвестного и более дальнего родственника. Анализ также показал, что около 15№ этих "суперархаичных" генов могли быть переданы современным людям, живущим сегодня.



Новые результаты подтверждают выводы предыдущих исследований, которые доказывали, что скрещивание разных видов человека происходило.