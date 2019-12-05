Ни царапинки: как изобретение российских учёных защитит автомобиль от града

Когда летят кирпичи из льда

1 июня 2011 года на Симферополь обрушился страшный град. Местная жительница Лидия Михайлова рассказывает, что в течение недели после происшествия автолюбители приветствовали друг друга не банальным «добрым днём», а фразами: «Как ваша машина?» и «На сколько влетели?» Градины величиной с куриные яйца нанесли сильный ущерб автомобилям, которые с 16:30 и до 17:00 находились в центре города.

Никто не был готов к такому подарку судьбы. Жители терялись и не знали, что делать. Были смельчаки, которые бросались под град, рискуя получить льдом по голове, и накрывали свои сокровища ковриками, чехлами и даже собственной одеждой.

Автомобилист Денис, как только начался град, хотел отогнать машину под дерево. Ничего не вышло, заклинило, а накрыть её чем-либо он не додумался. Помимо испорченного транспортного средства, Денис получил травму руки – на неё тоже попала градина. Другая жительница Симферополя Ольга в этот момент была внутри своего автомобиля. Она рассказывала, что град бил по машине так, что казалось, будто летели настоящие кирпичи. В один мог было разбито лобовое стекло, по нему пошли трещины во все стороны. Женщина вовремя накрыла детей куртками – осколки посыпались в салон.

Починка вмятины может стоить от 1000 до 5000 рублей за штуку в зависимости от размера и марки автомобиля. Во время града, если вы случайно оказались в эпицентре непогоды, таких штук будет свыше десятка. Свою жизнь или здоровье ребёнка оценить деньгами нельзя.

Фото: pixabay.com

Воск для кузова и «жидкое стекло»

О защите автомобиля люди задумывались давно. Но в опрос о том, насколько эффективны и безопасны средства, которыми пользовались и продолжают пользоваться автовладельцы, до сих пор актуален. Поначалу в вопросах защиты люди проявляли особый креатив. Брезенты, матрасы, одеяла, простыни, повседневная одежда…Всем этим часто застилали крыши и кузова автомобилей, чтобы защитить их от ударов, веток, камней или песка. Некоторые особо смелые владельцы транспортных средств накрывали авто собственными телами.

Позже появились различные защитные полировки, плёнки, воски, «жидкое стекло» и «жидкий воск», которые не только защищали автомобиль, но и сохраняли его внешний вид.

Защитная полировка автомобиля – это нанесение на лакокрасочное покрытие кузова особого полимера, который обеспечивает его защиту от осадков и микроповреждений, а также придаёт автомобилю блеск. Этот способ отличается сложностью нанесения, поэтому цены за такое «спасение» варьируются от пары сотен до пары тысяч рублей за пузырёк. Ещё одна причина разницы цен на полироли – долговечность. Они могут держаться на автомобиле от 3 до 36 месяцев.

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«Жидкие стёкла» или «жидкие чехлы» – это составы, которые имеют разный принцип работы, но одинаково наносятся на автомобиль. Первый подходит для автовладельцев, которые ставят на первое место внешний вид транспортного средства. «Жидкое стекло» кроме защиты создаёт ощущение хорошего покрытия лаком. Основа «стекла» на химическом уровне взаимодействует с покрытием автомобиля и образует стеклянную плёнку с защитой до 3 лет. В сервисе процедура стоит примерно 6000 рублей.

«Жидкий чехол» подходит для временного нанесения и похож на плёнку от воздушного шара. Он достаточно легко наносится на кузов автомобиля простой кисточкой. Защищает «чехол» не только от пятен, песка и гравия, но также и от мелких царапин. Одна банка такого средства (покрывает бампер, часть капота и крыльев) стоит около 200 рублей.

Защитная плёнка – самый дорогой, но самый эффективный способ защиты покрытия машины. Существует виниловая и антигравийная плёнки. Виниловая плёнка – больше декоративная история и стоит дешевле. Антигравийная плёнка может защитить автомобиль даже от последствий небольших аварий. Плёнка наносится на нужную деталь, и под действием потока горячего воздуха плотно пригоняется к поверхности. Если правильно нанести защиту, плёнка может прослужить несколько лет. Лучше всего наносить средство в салоне, можно уложиться в 5000 рублей.

Все эти средства либо недолговечные, либо недешевые. Если же на машину обрушится град размером с куриное яйцо, то никакая плёнка её не спасёт.

Фото: Инженерный институт СКФУ

Суперчехлы

Помимо разнообразных плёнок и покрытий, существуют тенты и чехлы. Идея их создания родилась в США из-за частых ураганов и смерчей. Надувной чехол для автомобилей, который был способен защитить от града, впервые выпустила компания Hail Storm Products. Именно благодаря этому изобретению американцам удалось сэкономить на дорогих страховках.

Особенностью чехла стало то, что он был способен защитить автомобили не только от града, но и от ультрафиолетовых лучей. Похожий на большой надувной матрац, чехол занимал немного места и прекрасно помещался в багажник автомобиля. В комплекте с ним шёл набор креплений и электромотор. Чтобы привести защитный чехол в действие, автомобиль нужно было накрыть материей и при помощи брелока дистанционного управления накачать воздухом.

После этого защитные тенты и чехлы распространились по всему миру. Найти такие изобретения можно было в любом сервисе, на любом авторынке и у любого производителя. Они стали самым простым с точки зрения установки способом защиты автомобиля от внешних повреждений. Чем плотнее чехол прилегал к кузову, тем лучше он его защищал. Стоили они в диапазоне от 2000 до 6000 рублей.

Главным минусом чехлов стал процесс накачивания, он занимал минимум 10 минут. За это время град в Симферополе мог превратить автомобиль в груду металла. Кроме того, не все такие защитные покрытия можно надёжно закрепить над автомобилем.

Дешёвый и надёжный зонт

Проблему решили в Северо-Кавказском Федеральном университете. Учёные разработали зонт, который приводится в действие одним нажатием кнопки и укутывает всю поверхность находящегося в зоне риска автомобиля.

Профессор кафедры технической эксплуатации автомобилей СКФУ Павел Аверичкин рассказал, что на первой стадии экспериментов студенты и преподаватели создали макет машины и сымитировали падение на его кузов искусственных градин. Град был разных габаритов, его кидали с различных высот. Потом в университете создали макет самого быстровозводимого устройства для защиты автомобиля.

Зонт, придуманный в СКФУ, состоит из пневмокаркаса – очень лёгкого материала, который действует за счёт сжатого воздуха. Эта характеристика даёт ему огромное преимущество – он приводится в действие за несколько секунд лишь одним нажатием кнопки. Также в изобретение входит защитное полотнище и узлы крепления, которые размещаются в арках колёс автомобиля и занимают весь предоставляемый им объём. Накачивается такой зонт с помощью автомобильного компрессора и в один миг начинает защищать машину.

«Существующие защитные устройства либо не эффективны при граде, либо очень дорогие. Таким образом, простая конструкция, хорошие технико-эксплуатационные свойства и относительно невысокая стоимость разрабатываемого устройства делают его коммерциализацию очевидной», – отметил Павел Аверичкин. Учёными уже получен патент РФ на изобретение.