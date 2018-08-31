Российские ученые создают руку-манипулятор, способную работать под водой

Ученые из Севастопольского государственного университета работают над созданием руки-манипулятора, которая сможет выполнять работы под водой вместо человека, сообщает «Русская планета».

Уникальная разработка специалистов будет использоваться надводных и подводных аппаратах, судах, платформах при разработке шельфовых месторождений. Она заменит высококвалифицированных сварщиков при ремонтно-восстановительных работах.

«Мы делаем манипулятор, который заменит человека под водой и заинтересованы в серийном выпуске изделия», – сказала директор по стратегическому развитию АО «НПО «Андроидная техника» Регина Цыганкова.

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В настоящее время отрабатывается взаимодействие робота с водолазными инструментами на суше, затем манипулятор перенесут под воду. На реализацию проекта специалистам потребуется три года, стоимость «руки» оценивается в 206 млн рублей.

Ранее сообщалось, что российские ученые из ФГУП «РосРАО» практически завершили испытания робота, который займется утилизацией радиоактивных отходов. Оператор сможет управлять машиной, даже находясь в другом городе.