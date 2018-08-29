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Российские ученые разработали «убийцу» радиоактивных отходов за 20 млн рублей

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Специализированный робот различает разные типы ядерного мусора, сортирует его, упаковывает и утилизирует.

Российские ученые из ФГУП «РосРАО» практически завершили испытания робота, который займется утилизацией радиоактивных отходов, сообщает «Русская планета». Оператор сможет управлять машиной, даже находясь в другом городе.

«Комплекс разработан в рамках концепции «безлюдных технологий», которую мы развиваем. Пробуем полностью обезопасить человека, вывести его из вредных условий, заставить группу роботов разбирать радиоактивные завалы или контейнеры с отходами», – сказал гендиректор предприятия Сергей Фроля.

Устройство различает разные типы ядерного мусора, сортирует его, упаковывает и утилизирует. Человеку необходимо надеть костюм «копирующего» типа, а машина будет полностью повторять движения его рук и головы.

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В «голове» робота установлена система дистанционного зрения – это фонарь и две видеокамеры. В «туловище» расположены гидравлические узлы, с помощью которых устройство совершает наклоны и вращения. В «руки» встроены элементы, управляющие «кистями» и «пальцами». Оператор может связываться с машиной по радиоканалу.

Испытания единственного экземпляра проходит на базе предприятий «РосРАО». Первую серию машин планируют выпустить в 2019 году. В настоящее время стоимость аппарата составляет 20 млн рублей, однако в дальнейшем ее планируется снизить до 3-4 млн за счет серийного производства.

Ранее в России испытали экзоскелет для военнослужащих. Разработка позволяет стрелять из ручного пулемета одной рукой. Помимо этого, с ее помощью можно быстрее двигаться и переносить больше снаряжения.

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