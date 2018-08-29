Российские ученые разработали «убийцу» радиоактивных отходов за 20 млн рублей

Российские ученые из ФГУП «РосРАО» практически завершили испытания робота, который займется утилизацией радиоактивных отходов, сообщает «Русская планета». Оператор сможет управлять машиной, даже находясь в другом городе.

«Комплекс разработан в рамках концепции «безлюдных технологий», которую мы развиваем. Пробуем полностью обезопасить человека, вывести его из вредных условий, заставить группу роботов разбирать радиоактивные завалы или контейнеры с отходами», – сказал гендиректор предприятия Сергей Фроля.

Устройство различает разные типы ядерного мусора, сортирует его, упаковывает и утилизирует. Человеку необходимо надеть костюм «копирующего» типа, а машина будет полностью повторять движения его рук и головы.

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В «голове» робота установлена система дистанционного зрения – это фонарь и две видеокамеры. В «туловище» расположены гидравлические узлы, с помощью которых устройство совершает наклоны и вращения. В «руки» встроены элементы, управляющие «кистями» и «пальцами». Оператор может связываться с машиной по радиоканалу.

Испытания единственного экземпляра проходит на базе предприятий «РосРАО». Первую серию машин планируют выпустить в 2019 году. В настоящее время стоимость аппарата составляет 20 млн рублей, однако в дальнейшем ее планируется снизить до 3-4 млн за счет серийного производства.

Ранее в России испытали экзоскелет для военнослужащих. Разработка позволяет стрелять из ручного пулемета одной рукой. Помимо этого, с ее помощью можно быстрее двигаться и переносить больше снаряжения.