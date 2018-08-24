Российские программисты разрабатывают ядро для новой криптовалюты Color Coin

Российские специалисты из Института системного программирования РАН работают над созданием вычислительного ядра блокчейн-платформы третьего поколения, которая должна лечь в основу новой мировой криптовалюты Color Coin, сообщает «Русская планета».

По словам разработчиков, идея проекта в том, чтобы создать криптовалюту и приложения, где можно использовать с пользой для общества (в целях благотворительности, – прим. ред.). Инвестором проекта выступила южнокорейская компания Pax Datatech.

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Новое ядро для криптовалюты позволит в несколько раз увеличить скорость выполнения смарт-контрактов. Если скорость тразакций эфириума (другая криптовалюта, – прим. ред.) составляет 100 операций в секунду, то скорость Color будет 4-5 тыс. тразакций в секунду.

Ранее сообщалось, что причиной блокировки Telegram в России могли стать планы основателя мессенджера Павла Дурова запустить собственную криптовалюту. В ФСБ посчитали идею программиста угрозой для всей страны, так как через данную криптовалюту может пойти торговля наркотиками и обналичка валюты.