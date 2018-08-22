Cервис для оплаты покупок по адресу электронной почты запустят в 2019 году

Россияне смогут оплатить покупки из интернет-магазинов с помощью электронной почты уже в 2019 году, сообщает «Русская планета». Специальное приложение создают специалисты из ассоциации «Финтех» при Центробанке.

По словам разработчиков, к адресу электронной почты будет привязана банковская карта. В процессе оплаты интернет-покупок нужно будет ввести в соответствующее окно адрес почты и сумму перевода.

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Приложение обещают максимально защитить от хакерских атак. Эксперты считают, что нововведение потеснит электронные кошельки и уменьшит риски сбора данных банковских карт мошенниками.

Ранее руководство платежной системы Visa потребовало, чтобы все банкоматы, устанавливаемые или обновляемые в России после 18 апреля 2020 года, принимали бесконтактные карты и бесконтактные устройства.