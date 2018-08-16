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Российские космонавты испытают новейший скафандр «Орлан-МКС»

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Новый космический костюм отличается кроем рукава и встроенным кондиционером.

Специалисты научно-производственного предприятия «Звезда» выпустили новую версию скафандра «Орлан-МКС», который отличается от предшественника наличием встроенного кондиционера и иным кроем рукава, сообщает «Русская планета» со ссылкой на генерального директора компании Сергея Позднякова.

«Принципиальных отличий (от предыдущей версии, – прим. ред.) нет, но в связи с тем, что второй скафандр мы делали чуть позже, мы попытались устранить замечания по оболочкам рукавов. Несущественно изменен их крой», – сказал Поздняков.

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Он добавил, что рукава стали съемными, а благодаря новому материалу специалисты могут оптимизировать их размеры под конкретного космонавта. Это позволяет избежать образования складок, которые мешали работать в космосе.

Ранее сообщалось, что российские физики создали источник света, который сможет работать в космосе. В качестве материала специалисты использовали висмутовое оптоволокно, способное не разрушаться под воздействием радиации и выдерживать низкие температуры.

 

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