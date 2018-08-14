Петербургские инженеры разрабатывают проект беспилотного солнцемобиля

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ) создают проект солнцемобиля с функцией беспилотника, сообщает «Русская планета». По данным издания, машину презентуют в 2019 году на международной гонке в Австралии.

По словам руководителя группы инженеров Евгения Захлебаева, новый солнцемобиль будет значительно отличаться от их предыдущей машины SOL, которая наделала шуму на гонках в США и была признана лучшей среди команд-новичков.

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Изменения коснутся как конструкции солнцемобиля, так и его технических характеристик. Машина будет обладать меньшей массой и улучшенной аэродинамикой.

Международные соревнования World Solar Challenge проводятся один раз в два года. Длина трассы составляет 3 тыс. километров. В российскую команду Polytech Solar Team вошли около 20 участников, среди которых студенты и аспиранты СПбПУ.