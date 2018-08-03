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Российские ученые начали разрабатывать процессоры для квантовых компьютеров

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© Фото: Flickr / zo7805

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Специалисты считают, что подобные процессоры совершат революцию в решении многих задач.

Ученые Московского физико-технического института (МФТИ) начали разрабатывать процессоры для квантовых компьютеров на основе сверхпроводниковых материалов, сообщает «Русская планета» со ссылкой на руководителя лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, профессора Университета Лондона Олега Астафьева.

«По нашему убеждению, совпадающему с распространенным в мире мнением, сверхпроводниковые квантовые системы более перспективны, чем любые другие системы. Например, мы можем разработать и изготовить микросхему точно так же, как в микроэлектронике изготавливают микросхемы для традиционных компьютеров», - рассказал Астафьев.

Сейчас в мире разрабатывается несколько квантовых многокубитных (кубит – наименьший элемент для хранения информации, – прим. ред.) процессоров. По словам Астафьева, важно создать процессоры из нескольких десятков кубитов, так как такие квантовые компьютеры превзойдут по мощности вычислений существующие компьютеры.

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Создание квантового компьютера приведет к революции в решении многих задач. В частности, он поможет обеспечить тотальную защиту информации в финансовом секторе, оптимизировать грузовые потоки для логистических компаний.

Ранее специалисты из Дальневосточного федерального университета разработали перчатку для людей с протезами, с помощью которой они смогут чувствовать предметы. Чувствительность передается с помощью датчиков, подающих вибрации в здоровые ткани выше протеза. За это отвечают специальные моторчики.

 

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